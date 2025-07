FABIO CANINO | IN TV GAY DI REGIME COME MALGIOGLIO BALLANDO E AMICI? ECCO COSA PENSO

Fabio Canino è un fiume in piena. Confermato con tutti i suoi colleghi della giuria di Ballando con le Stelle, l’iconico show del sabato sera firmato Milly Carlucci, si racconta in un’intervista. Raggiunto da Il Messaggero, il giurato del dance show di Rai1 ne ha per tutti, a partire dal retroscena sui palinsesti Rai che hanno visto la famiglia di Ballando presenziare all’evento annuale. “Alla presentazione palinsesti mi sono divertito a guardare i nuovi raccomandati che volevano interagire con gli altri”. Si parte col botto ed è solo l’inizio perchĂ© passa a parlare dei gay in televisione. Anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo, diciamo così, di discussione. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FABIO CANINO: IN TV GAY DI REGIME COME MALGIOGLIO. BALLANDO E AMICI? ECCO COSA PENSO

In questa notizia si parla di: ballando - fabio - canino - regime

Fabio Canino sugli ascolti di Sognando Ballando Con le Stelle: “Non ci aspettavamo di piĂą, il nome è orribile” - Fabio Canino ospite di TvTalk ieri ha parlato di Sognando Ballando Con Le Stelle, partito venerdì sera, che ha perso, seppur di poco, agli ascolti contro Tradimento su Canale5.

Mister Movie | Fabio Canino commenta gli ascolti Flop di “Sognando Ballando con le Stelle” - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Sognando Ballando con le Stelle: Fabio Canino commenta gli ascolti bassi - Fabio Canino commenta gli ascolti, non proprio esaltanti, di Sognando Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che celebra i vent’anni di Ballando.

FabioCanino Vai su X

Fabio Canino: In tv devi essere un gay di regime, come Malgioglio. Siamo tornati indietro. E parla del giovanissimo compagno; Fabio Canino: Ballando vero show, Amici sembra una palestra. A 61 anni amo Emanuele, stilista di 32 anni; Fabio Canino senza peli sulla lingua su Amici e certi “gay in tv”.

Fabio Canino: “Ballando vero show, Amici sembra una palestra. A 61 anni amo Emanuele, stilista di 32 anni” - Fabio Canino parla anche della difficoltà di farsi strada in TV in quanto omosessuale: "Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare ... Si legge su fanpage.it

Fabio Canino: "In tv devi essere un gay di regime, come Malgioglio. Siamo tornati indietro". E parla del giovanissimo compagno - Il volto noto della televisione si sfoga, poi parla anche di Guillermo Mariotto, Amici e Ballando con le Stelle ... Secondo today.it