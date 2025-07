Dazi all’Ue le opposizioni puntano il dito contro Meloni

Conte apostrofa la premier che "è sparita" dopo la lettera da Washington con la notizia dei dazi al 30% all'Ue e Magi le addossa la colpa di aver sostenuto Trump in ogni sua decisione. Per Osvaldo Napoli, si tratta di un negoziato ma di ricatto trumpiano in piena regola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi all’Ue, le opposizioni puntano il dito contro Meloni

In questa notizia si parla di: dazi - opposizioni - puntano - dito

Dazi, opposizioni in rivolta contro Meloni: “Non doveva essere ponte tra Usa e Ue?” - In Europa si guarda con terrore alle conseguenze che l'aumento dei dazi potrebbe portare con sé e in Italia la situazione sembra ancora più aggravata dagli attacchi delle opposizioni, che hanno criticato il comportamento e la relazione di Giorgia Meloni con Donald Trump L'articolo Dazi, opposizioni in rivolta contro Meloni: “Non doveva essere ponte tra Usa e Ue?” proviene da Il Difforme.

Dazi, da Palazzo Chigi calma e gesso. La Ue pronta a trattare ma le opposizioni giocano allo sfascio - Le sinistre non si smentiscono. Neanche il tempo di leggere le agenzie sulla lettera del presidente Usa Donald Trump sui dati al 30% dal 1° agosto che scatta il refrain: e il governo Meloni che fa? Perché non si muove, perché non dice una parola? Dal Pd ad Avs, passando per i centristi Calenda e Renzi, è un coro unanime di denunce contro Palazzo Chigi che sarebbe nei guai, complice del tiranno Trump.

Dazi, il governo invita alla calma: “La guerra non ha senso”. Opposizioni all’attacco - Il 30% di dazi all’Europa annunciato dal presidente Usa Donald Trump rischia di spiazzare il governo e la premier Giorgia Meloni, che negli ultimi mesi aveva rivendicato per sé un ruolo di ‘ pontiera ‘ con l’amministrazione statunitense.

Dazi, la linea Meloni: «Ancora margini per trattare». Le telefonate con Merz e Macron; Dazi, Schlein chiama in causa la premier: «Follia autarchica, prenda posizione»; A Lanzo l'opposizione punta il dito sulla sicurezza della SP 729.

Falliti i negoziati di Giorgia e Ursula. Arriva la stangata di Trump all’Ue: dazi al 30% - Palazzo Chigi invita a rimanere focalizzati sui negoziati, per evitare lo scontro. Come scrive lanotiziagiornale.it

Dazi USA, le reazioni della politica italiana - L'articolo Dazi USA, le reazioni della politica italiana proviene da Italia Report USA. Riporta msn.com