MotoGP Pedro Acosta | I muretti al Sachsenring sono troppo vicini alla pista

Questione di sicurezza. Lo spagnolo Pedro Acosta si è pronunciato al termine del GP di Germania, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito tedesco, tante cadute hanno costellato questa gara, per via della particolare conformazione del layout tedesco. L’iberico, a questo proposito, è stato molto critico sulla presenza dei muretti, vicini alla carreggiata: “ I muretti qui sono troppo vicini, anche se la MotoGP qui non è mai in sesta marcia. Oggi abbiamo assistito a cadute violente, soprattutto quella di Morbidelli, e io ero a mezzo metro dal muro, pensavo di averlo colpito. Sono troppo vicini, penso che potremmo trovare un altro circuito dove correre, qui è tutto troppo vicino “, ha dichiarato Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “I muretti al Sachsenring sono troppo vicini alla pista”

In questa notizia si parla di: motogp - muretti - vicini - pedro

MotoGP, Pedro Acosta: “I muretti al Sachsenring sono troppo vicini alla pista”; MotoGP | Acosta lancia l'allarme: I muri sono troppo vicini al Sachsenring; Aleix Espargaró fa tremare la MotoGP in India: I muretti sono troppo vicini, lasciateci respirare....

MotoGP | Acosta lancia l'allarme: "I muri sono troppo vicini al Sachsenring" - Pedro Acosta avrebbe potuto essere nelle posizioni che desiderava sabato, in lotta con i primi, ma una sfortunata uscita di pista lo ha costretto a chiudere solo nono nella Sprint del Sachsenring. Riporta msn.com

MotoGp, Pedro Acosta si propone come ago della bilancia - MSN - Pedro Acosta promette battaglia in Indonesia Archiviato il doppio weekend di Misano con qualche difficoltà di troppo e pochi punti in più rispetto ai due podi di Aragon, Pedro Acosta si dice ... Scrive msn.com