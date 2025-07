Volley Nations League Italia da record | con l’Olanda 26esima vittoria consecutiva

L’Italia chiude la fase intercontinentale di Volleyball Nations League battendo anche le padrone di casa dell’Olanda 3-0: dodici su dodici e 26esima vittoria consecutiva in match ufficiali tra estate 2024 e 2025. Dodici su dodici e 26esima vittoria consecutiva in match ufficiali tra estate 2024 e 2025. L’Italia chiude la fase intercontinentale di Volleyball Nations League senza macchia, battendo anche le padrone di casa dell’Olanda 3-0 (25-23; 28-26; 25-18) alla Omnisport Arena di Apeldoorn nella sfida valida per la quinta giornata della week 3. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

nations - league - italia - olanda

