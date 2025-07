Taremi può partire ma una pista è da escludere! Certezza per l’Inter

Mehdi Taremi potrebbe lasciare l’Inter dopo una sola stagione a Milano. Il calciatore iraniano, che non chiude a una partenza, ha però opposto un rifiuto. Le ultime. DESTINAZIONE RIFIUTATA – Mehdi Taremi non si separerà dall’Inter per approdare negli Emirati Arabi Uniti in questa finestra estiva di mercato. A riferirlo è il giornale emiratino Emarat Al Youm, secondo cui il calciatore nerazzurro non ha intenzione di approdare nel continente asiatico a partire dalla prossima stagione. Ciò riflette il piano dell’iraniano per il futuro immediato, il cui pilastro è rappresentato dalla volontà di continuare a militare in un Club europeo sulla base della convinzione di poter esserne ancora all’altezza. 🔗 Leggi su Inter-news.it

