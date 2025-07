Tour de France 2025 Tadej Pogacar | Ora voglio vincere per Almeida Dobbiamo rivedere la nostra strategia

La nona tappa del Tour de France 2025 segna sicuramente una svolta nella corsa di Tadej Pogacar e della UAE Team Emirates. Il ritiro di Joao Almeida cambia certamente le strategie della squadra dello sloveno, che perde il suo principale uomo di fiducia. Il lusitano ha dovuto dare forfait dopo la brutta caduta di ieri. Nell’intervista a fine tappa, Pogacar ha parlato proprio del ritiro del suo compagno di squadra: “ Se io ho sofferto per tutta la tappa di oggi, non posso immaginare quanto debba aver sofferto lui. Ho il massimo rispetto per lui e sono molto dispiaciuto che debba lasciare la corsa”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Ora voglio vincere per Almeida. Dobbiamo rivedere la nostra strategia”

In questa notizia si parla di: pogacar - tour - france - tadej

Alberto Contador “attacca” Pogacar: “Questa non è la preparazione ideale per il Tour. Vediamo se sarà stanco” - Tadej Pogacar è stato il protagonista assoluto delle Classiche. Ad ogni gara a cui ha partecipato lo sloveno ha lottato per la vittoria, chiudendo sempre sul podio: Strade Bianche (vittoria), Milano-Sanremo (3°), Giro delle Fiandre (vittoria), Parigi-Roubaix (2°), Amstel Gold Race (2°), Freccia Vallone (vittoria), Liegi-Bastogne-Liegi (vittoria).

Ciclismo, Contador critica Pogacar: "Troppe gare: rischia di non arrivare al top al Tour" - Roma, 30 aprile 2025 - Rivali in gara, ma rivali anche nell'approccio alla stagione: da una parte ci sono Tadej Pogacar e la sua onnipresenza quasi totale nel calendario, dalle Classiche ai Grandi Giri, e dall'altra c'è Jonas Vingegaard, che accentra tutti i suoi pensieri sul Tour de France.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 - I riflettori del ciclismo sono oggi tutti puntati sul Giro d'Italia 2025, ma intanto fervono i preparativi per il Tour de France 2025, nel quale si riproporrà il duello ormai classico tra il campione in carica Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due, curiosamente, si stanno allenando sulle pendenze della Sierra Nevada, con il danese che ha fatto il punto della situazione a metà stagione ai microfoni di Sporza.

Tour de France 2025, Tadej Pogacar perde uno dei suoi gregari di lusso - Vai su X

GUERLEDAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince anche la settima tappa del Tour de France 2025, la Saint Malo-Mur de Bretagne Guerledan di 197 chilometri. Lo sloveno della UAE Emirates, dopo il successo ottenuto nella quarta frazione di Ro Vai su Facebook

Tour de France 2025, Tadej Pogacar perde uno dei suoi gregari di lusso; Tour de France, Tadej Pogacar storce il naso: Ho vinto, ma sono preoccupato per Almeida; Tour de France 2025, giornata di riposo attivo per Tadej Pogacar: Un po' di stress nel finale, ma gestibile - Almeida ancora in gara? Buona notizia.

Tour de France 2025: la classifica generale dopo la nona tappa - Tadej Pogacar resta saldamente il leader della classifica generale della Grande Boucle, inseguono Evenepoel e Vingegaard ... Da sportal.it

Tour de France, la 9ª tappa da Chinon a Chateauroux: Merlier beffa Milan, Pogacar perde Almeida. Arrivano le montagne - I big, incluso Pogacar, hanno conservato energie per la tappa di domani. corriere.it scrive