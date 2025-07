Jota omaggio da brividi | giocatori e tifosi cantano insieme dopo la prima amichevole

Al termine della prima amichevole giocata dal Liverpool a Preston dopo la scomparsa di Diogo Jota - terminata 1-3 con le reti di Bradley, Nuñez e Gakpo - giocatori e tifosi si sono riuniti in un unico applauso e in un unico coro per rendere omaggio al portoghese e al fratello AndrĂ© Silva, scomparsi in un tragico incidente stradale.??(X: @LFC). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jota, omaggio da brividi: giocatori e tifosi cantano insieme dopo la prima amichevole

