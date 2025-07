Napoli Nunez c’è | segna e omaggia Diogo Jota

Darwin Núñez in amichevole contro il Real Betis ha lasciato il segno con un gol e un gesto speciale dedicato a Diogo Jota. Darwin Núñez torna sotto i riflettori. L’attaccante uruguaiano ha aperto le marcature nell’amichevole estiva tra Liverpool e Real Betis, dimostrando di essere in forma e motivato. Dopo il gol, Núñez ha celebrato mimando la classica esultanza di Diogo Jota: seduto a terra in campo mimando di giocare alla PlayStation. Un gesto simbolico che ha scaldato i tifosi dei Reds che hanno apprezzato e applaudito il calciatore che ha deciso di ricordare il campione scomparso in un tragico incidente insieme al fratello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Nunez c’è: segna e omaggia Diogo Jota

