Esame boicottato o crisi di sistema? L’orale nella bufera

Esame boicottato, cresce il numero di studenti che saltano l'orale: tra ribellione e disagio, il caso accende il dibattito. Sono arrivati a tre, i casi di studenti che rifiutano l'orale della maturità . Presidi che parlano di "esibizionismo". Il Ministero che promette bocciature direttissime. Siamo davvero di fronte a una generazione ribelle oppure questa è solo la punta dell'iceberg di un malessere molto più profondo? Crescono i casi di studenti che boicottano l'orale degli esami cityrumors.it foto Ansa Negli ultimi giorni, alcuni studenti hanno deciso di non presentarsi alla prova orale della Maturità , nonostante fossero già in condizione di promozione.

Esame per la patente col trucco: si presenta alla prova orale con microcamera e auricolare - Bologna, 24 aprile 2025 –  I carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale di Bologna una 41enne marocchina secondo quanto previsto dall’articolo di legge riguardante la “repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche”.

Maturità , altri no all’esame orale. Il ministero: le regole si rispettano - Roma, 12 luglio 2025 – Da pochi casi spontanei a una vera e propria mobilitazione. Dopo che lo ‘sciopero’ all’orale della Maturità , con gli ultimi studenti in Toscana e nelle Marche, è uscito dai confini del Veneto (cinque i casi al momento), i sindacati si stanno organizzando per far sentire la loro voce.

Rifiuta l’esame orale di maturità , un caso a Pesaro: “Ho letto il mio discorso” - Pesaro, 12 luglio 2025 – La protesta contro l’esame di maturità arriva nelle Marche. Dopo i casi di Padova, Belluno e Treviso, nei giorni scorsi anche a Urbino una studentessa si è rifiutata di sostenere la prova orale dell’esame di Stato.

Mamma mia quanto perbenismo, quanto paternalismo e quanta ipocrisia sulla vicenda degli studenti della maturità che fanno a bella posta scena muta all'orale dopo aver avuto la certezza matematica della promozione. Quanti vuoti di memoria, quanti ditini al

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta” ... repubblica.it scrive

Maturità, Valditara e la sua decisione: “Chi boicotta l’esame orale verrà bocciato” - Dopo l'intenzionale scena muta fatta da alcuni studenti durante la prova orale di maturità, Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione, ha intenzione di ... Come scrive dailynews24.it