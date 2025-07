bimbo scomparso a ventimiglia il lieto fine

E' in buone condizioni il piccolo Allen, 5 anni, ritrovato a Ventimiglia un giorno e mezzo dopo la sua scomparsa. Era rannicchiato tra le sterpaglie in collina, solo qualche graffio sul corpo causato dai rovi e una leggera disidratazione. Nella frazione Latte del comune ligure, esplode la gioia. I genitori arrivano di corsa, e tra lacrime e abbracci ringraziano chi ha trovato il loro bambino. Allen viene portato in ospedale per i controlli, mentre si cerca di capire quali siano stati i suoi spostamenti da quando, venerdì alle 19.30, si è allontanato da solo dal campeggio in cui era appena arrivato con la famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

