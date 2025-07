L’ evoluzione Dribbla E Segna è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 27 Luglio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Dribbla E Segna. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Dribbla E Segna Lista Giocatori Ed Obiettivi