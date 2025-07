Sinner che magia | fenomenale dritto in corsa sul set point

Jannik Sinner conquista il secondo set nella finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz: 6-4 del numero uno del mondo. La chiusura del parziale con un dritto fenomenale √® da applausi del Centre Court. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Sinner, che magia: fenomenale dritto in corsa sul set point

In questa notizia si parla di: sinner - fenomenale - dritto - magia

Sinner-Alcaraz, finale Roland Garros: Carlos serve per il set ma Jannik è fenomenale e fa il break Live 6-4, 7-6, 4-5 - Resa dei conti a Parigi fra il numero uno al mondo e il suo rivale, che lo ha battuto a Roma e in tutti gli ultimi 4 precedenti

Sinner fenomenale a Wimbledon: batte Shelton 7-6/6-4/6-4. Djokovic vince 7-5 il terzo e conduce 2-1 con Cobolli LIVE - Giornata memorabile per la storia del tennis italiano. Sui campi di Wimbledon, giocano in contemporanea i rispettivi quarti di finale il numero uno al mondo, Jannik Sinner (con tanto di fascia al gomito malandato dopo la partita vinta grazie ko di Dimitrov agli ottavi) e Flavio Cobolli.

Sinner fenomenale a Wimbledon, batte Shelton 7-6/6-4/6-4. Cobolli lotta come un leone ma non basta: Djokovic vince 3-1 con... spaccata finale - Giornata memorabile per la storia del tennis italiano. Sui campi di Wimbledon, hanno giocato in Nonostante dubbi e incertezze della vigilia, con un gomito acciaccato e avvolto in una manica compressiva, Jannik Sinner ritrova il suo miglior tennis e in tre set, al terzo match-point contro lo statunitense Ben Shelton, stacca il biglietto per la semifinale di Wimbledon, la seconda conquistata sui prati.

Tutti erano in pensiero per quel dolore al gomito e si chiedevano come avrebbe reagito dopo il brutto incontro contro Dimitrov. Oggi Jannik Sinner, con una grande prestazione, ha ricordato a tutti perché è il numero 1 al Mondo, battendo Ben Shelton e approd Vai su Facebook

Sinner, che magia: fenomenale dritto in corsa sul set point; Sinner-Alcaraz LIVE: un set pari; Sinner sembra battuto, ma poi s'inventa una magia: Jannik fenomenale anche a calcio-tennis.

Wimbledon, Sinner gioca un passante mostruoso: Vukic incredulo. VIDEO - 1 al mondo si ritrova ad affrontare una palla del controbreak: Jannik sale in cattedra sull'at ... Secondo sport.sky.it

Wimbledon, Sinner è sontuoso: batte Shelton in tre set e vola in semifinale - 4 Jannik Sinner spazza in un sol colpo i dubbi sulle sue condizioni fisiche e l'avversario americano Shelton volando in semifinale a Wimbledon ... Segnala msn.com