Ancora una rissa in piazza | Salotto della città trasformato in zona franca

Ancora violenza in piazza Vittorio Emanuele ad Aversa dove si è verificata una nuova rissa. A denunciare l’accaduto è la sezione locale della Lega che evidenzia come “nelle ultime ore ci sono giunte diverse segnalazioni dai residenti di Piazza Vittorio Emanuele, dove si stanno verificando risse. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: giovane in ospedale - Movida ancora una volta sotto i riflettori ad Aversa. Sabato sera, intorno alle 21.30, piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in teatro di una violenta rissa tra due gruppi di stranieri.

Napoli, rissa tra extracomunitari a Piazza Cavour: scoppia un incendio - Rissa tra extracomunitari a piazza Cavour fa da innesco ad un incendio. Sono intervenute le forze dell'Ordine e i Vigili del fuoco che sono sul posto per domare le fiamme e identificare il gruppo.

Movida, rissa tra turisti: un ferito e in piazza Moro partono i lavori. Il progetto di riqualificazione - Un'altra notte di violenza e degrado ha scosso Bari vecchia tra venerdì e sabato, confermando l'escalation di criticità che affligge la movida del capoluogo pugliese.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. L’episodio ha destato forte preoccupazione, avvenendo in una delle zone più frequentate della città, definita il “salotto buono” Vai su Facebook

