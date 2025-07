CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Palla corta di Alcaraz. Sinner ci arriva in corsa e colpisce con il diritto 2 millimetri di riga. Qui è andata di stra-lusso. 15-15 In rete il rovescio di Sinner. La risposta di diritto di Alcaraz aveva toccato il nastro. 15-0 Servizio, rovescio e smash di Sinner. Alcaraz è arrivato ovunque in difesa, l’azzurro non si è distratto. Sinner inizia con una seconda. 19.24 Alcaraz vince il 78% dei punti con la prima e il 54% con la seconda. Per Sinner rispettivamente 68% e 62%. 3-4 Ace n.13 per Alcaraz, traiettoria al centro. 40-0 Seconda vincente al centro a 181 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 4-6, 6-4, 3-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ace a volontà per lo spagnolo