Mulattieri e il suo addio: «Al Volendam dopo un messaggio di Wim Jonk, rimasi impressionato. Youth League?.». Samuele Mulattieri, attaccante del Sassuolo, ha recentemente ripercorso le tappe salienti della sua carriera in un’intervista rilasciata a Destination Calcio, raccontando delle sue esperienze passate, tra cui la parentesi nel vivaio dell’ Inter. L’attaccante ha avuto l’opportunitĂ di giocare con la Primavera nerazzurra, partecipando alla prestigiosa Youth League. «Abbiamo giocato il girone con il Barcellona, il PSV, quindi è stata una bella esperienza», ha ricordato Mulattieri, che non ha mancato di fare un accenno ai futuri talenti che ha incontrato, tra cui Ansu Fati, giocatore del Barcellona che è stato uno degli avversari nella competizione giovanile: «Non mi ricordo se ho giocato contro Ansu Fati, ma c’erano dei giocatori che poi sono arrivati a fare grandissime carriere». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mulattieri sul suo addio: «Al Volendam dopo un messaggio di Wim Jonk, rimasi impressionato. Youth League?…»

