Da lunedì si riasfaltano le strade provinciali

Da lunedì 14 luglio prenderanno il via le operazioni di manutenzione straordinaria in molte strade provinciali di competenza della Città metropolitana. I lavori includono fresature, asfaltature e sostituzione di barriere laterali di sicurezza, oltre al miglioramento della segnaletica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: lunedì - strade - provinciali - riasfaltano

Bus scoperto del Napoli lunedì 26 per la festa scudetto: orari, strade chiuse e maxi-schermi in piazza - Come sarà la sfilata dei pullman scoperti su via Caracciolo: 90mila posti sui bordi e 4 maxi-schermi.

Scudetto Napoli, lunedì scuole chiuse per la grande festa. Varchi, divieti e l’elenco completo delle strade interrotte - Napoli, 24 maggio 2025 – Una grande sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo: la squadra a bordo di due autobus scoperti, ai lati la folla di tifosi in delirio.

Giro d’Italia a Bollate, Garbagnate e Saronno: lunedì 16 strade chiuse per il passaggio Next Gen - Il Giro d’Italia Next Gen 2025 passa anche da Bollate, Garbagnate, Saronno e Gerenzano. In occasione del transito della 2ª tappa della corsa ciclistica dedicata ai giovani talenti del ciclismo, prevista per lunedì 16 giugno 2025, la viabilità cittadina sarà temporaneamente modificata per consentire il regolare e sicuro svolgimento dell’evento.

Da lunedì si riasfaltano le strade provinciali; VIABILITA' PIANA DI LUCCA - da lunedì 18 marzo (di notte) si riasfaltano alcuni tratti del Viale Europa di Marlia (Capannori) | Sito istituzionale della; A Grottammare si riasfaltano le strade: anche la bretella della A14.