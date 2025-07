Dazi all’Ue Conte apostrofa Meloni | E’ sparita e Magi le addossa le colpe

“Chiamate ‘Chi l’ha visto?’ per trovare Meloni“. Quando si tratta di affondare sul presidente del Consiglio, Giuseppe Conte non manca all’appello. Dopo la lettera di Donald Trump con francobollo internazionale per raggiungere Bruxelles, svariate sono state le reazioni dei vari Paesi membri dell’Ue alla lettura del contenuto della missiva: dazi al 30% su tutte le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi all’Ue, Conte apostrofa Meloni: “E’ sparita” e Magi le addossa le colpe

In questa notizia si parla di: conte - meloni - dazi - apostrofa

Meloni sbugiarda Elly e Conte in Aula tra le carnevalate dell’opposizione - Question time rovente alla Camera: il premier tiene il punto su energia, Green deal, agenti. Sferzata a Giuseppe Conte sulla Difesa: «Oggi antimilitarista, ieri aumentava le spese».

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L’analisi di Bistoncini partners sui trend dell’attività legislativa. Roma. L’esecutivo si conferma perno dell a forma di governo parlamentare.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - (Adnkronos) – Duro botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi, mercoledì 14 maggio, durante il premier question time alla Camera in tema di spese militari.

Conte, sui dazi Meloni è sparita, serve 'Chi l'ha visto?' - Abbiano l'umiltà di ascoltarci e confrontarsi: l'Italia e l'Europa sono più forti e grandi di come le hanno ridotte in questi mesi. Da msn.com

'No alla guerra sui dazi', Meloni spera ancora nell'accordo - La mossa di Donald Trump è stata spiazzante, ma per Giorgia Meloni la partita non deve ancora considerarsi chiusa. Scrive ansa.it