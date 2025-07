Dazi dal vertice dei 27 a Bruxelles | Sostegno a von der Leyen | Merz | Lavoro intenso per soluzione

L'Ue si prepara a trattare ancora con gli Stati Uniti sulla questione dazi. Ma la lettera di Trump ha agitato diverse Cancellerie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, dal vertice dei 27 a Bruxelles: "Sostegno a von der Leyen" | Merz: "Lavoro intenso per soluzione"

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Sabato vertice Trump-Von der Leyen a Roma senza Meloni, ipotesi accordo commerciale a dazi-zero tra Usa e Ue – confermate le anticipazioni del GdI - A dirlo è la portavoce della Commissione europea Paula Pinho. I 2 leader si incontreranno nella Capitale dopo i funerali di Papa Francesco.

L'inviato di Trump difende i dazi al vertice ASEAN-USA in Cambogia - Siem Reap, 22 apr. (askanews) - Un alto funzionario statunitense inviato del Presidente ha difeso il programma "America First" di Donald Trump durante una visita a Siem Reap, in Cambogia, per il 37° dialogo ASEAN-USA.

Risposta cinese a minaccia Trump nuovi dazi del 10% sui paesi BRICS Il 7 luglio la portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha chiesto: il vertice dei paesi BRICS si chiuderĂ oggi, ie Vai su Facebook

Dazi, terminato il vertice Ue per una prima risposta a Trump. Von der Leyen: Rinviamo i contro-dazi. E incassa il sostegno; Consiglio Europeo: negoziare con Iran, tregua a Gaza, sanzionare Mosca; Vertice Ue, sui dazi la Casa Bianca apre a un rinvio. Divisioni su Gaza.

Dazi, nel pomeriggio vertice Ue per una prima risposta a Trump. Von der Leyen: “Rinviamo i contro-dazi” - L’Europa valuta la risposta da dare a Donald Trump dopo l’annuncio dei dazi Usa del 30% che saranno applicati all’Ue dal primo agosto: a tale scopo è prevista per le 15. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Dazi, Meloni irritata dalla reazione dell’Eliseo: “Evitiamo ritorsioni” - La premier era stata avvisata della lettera durante il vertice di Roma sull’Ucraina. Riporta repubblica.it