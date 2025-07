In giro con un panetto di hashish e una dose di marijuana | denunciato 24enne

In giro, nei pressi di piazza Quattro Novembre a Canicattì, con in tasca un panetto di hashish, un involucro con una dose della stessa sostanza stupefacente e un altro involucro con poco meno di un grammo di marijuana. Ha 24 anni il romeno che è stato pizzicato durante uno dei tanti controlli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

