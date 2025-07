Roma si riparte | primo allenamento a Trigoria sotto gli occhi di Gasperini

La nuova stagione giallorossa è ufficialmente cominciata. Trigoria ha riaperto i cancelli, accogliendo alla spicciolata i protagonisti di un’annata tutta da scrivere. Nella quiete bollente del “Fulvio Bernardini”, Gian Piero Gasperini ha diretto il primo allenamento della sua Roma, inaugurando il ritiro estivo che condurrĂ la squadra verso il debutto ufficiale in campionato. Dybala in campo, assente Pellegrini: si parte col pallone. Subito tanto lavoro con il pallone, tra torelli, palleggi e corse ad alta intensitĂ , a conferma di un’impostazione tecnica che non perde tempo. A sorprendere, tra i volti giĂ noti, è la presenza attiva di Paulo Dybala, che nonostante il lungo stop per l’infortunio patito a marzo, ha preso parte all’intera seduta con i compagni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Š Sololaroma.it - Roma, si riparte: primo allenamento a Trigoria sotto gli occhi di Gasperini

Svilar tra i grandi CORRIERE DELLA SERA Il primo tassello è al suo posto. La Roma e Mile Svilar hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto: il portiere serbo, classe 1999, resterà in giallorosso fino al 30 giugno 2030. Le firme sono attese entro la fine d Vai su Facebook

