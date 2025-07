Il Comune istituisce la figura del garante dei disabili

Il Comune di Vitulazio ha istituito il “garante per i diritti delle persone disabili”, con lo scopo di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilitĂ , nonchĂ© l’integrazione e l’inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l’Amministrazione comunale al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

