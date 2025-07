Juventus Women l’ottima Vangsgaard non basta | il cammino della Danimarca nella UEFA Women’s EURO 2025 termina qui! Il resoconto

Juventus Women, Vangsgaard è l’unica nota lieta di una Danimarca giĂ eliminata dalla competizione: il resoconto dell’ultimo confronto contro la Polonia. Il torneo UEFA Women’s EURO 2025 si è concluso con una delusione per la Danimarca, che ha chiuso il proprio cammino nella competizione all’ultimo posto nel girone C, incassando un’ ennesima sconfitta contro la Polonia. La selezione danese non è riuscita a rialzarsi dopo una partenza difficile, e il terzo e ultimo match finale non ha fatto eccezione. Con una Svezia dominante nel predetto raggruppamento e la Germania che ha conquistato il secondo posto per qualificarsi ai quarti di finale, la Danimarca ha dovuto fare i conti con il peso di un torneo complicato, senza mai riuscire a trovare il giusto slancio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, l’ottima Vangsgaard non basta: il cammino della Danimarca nella UEFA Women’s EURO 2025 termina qui! Il resoconto

In questa notizia si parla di: women - danimarca - vangsgaard - cammino

Juventus Women, il recap degli impegni delle bianconere con le Nazionali: pareggia l’Italia, vincono Francia e Danimarca - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, il recap degli impegni delle bianconere: il resoconto delle sfide delle calciatrici.

INTERNATIONAL RECAP WOMEN | TERZA SCONFITTA PER LA DANIMARCA Si chiude con un'altra sconfitta il cammino della Danimarca nel UEFA Women's EURO 2025, con la squadra biancorossa che termina il torneo all'ultimo posto del girone C incass Vai su X

Women | Le convocate in Nazionale a giugno e luglio 2025 Manca sempre meno all'inizio di UEFA Women's EURO 2025 e questo, allora, è il momento ideale per scoprire tutte le convocate bianconere nelle rispettive Selezioni che parteciperanno al torneo. S Vai su Facebook

International Recap Women | Terza sconfitta per la Danimarca; Juventus Women, le convocate in Nazionale: c'è anche Salvai, il motivo; Juventus.com - International Women recap: terza sconfitta per la Danimarca.

Juventus Women, come sono andate le bianconere all'Europeo e chi gioca oggi - com: Si chiude con un'altra sconfitta il cammino della Danimarca nel UEFA Women's EURO 2025, con la squadra biancorossa che termina il torneo al. Lo riporta ilbianconero.com

Juventus.com - International Women recap: terza sconfitta per la Danimarca - La Juventus, sul suo sito ufficiale, fa il punto sulle giocatrici delle Women impegnate all'Europeo femminile, in corso di svolgimento in Svizzera: " Si chiude con un'altra ... Da tuttojuve.com