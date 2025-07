Taremi Inter futuro in bilico! Prosegue la telenovela ma c’è una certezza L’attaccante iraniano ha detto no a loro

. Mehdi Taremi, attaccante iraniano dell’ Inter, è al centro di diverse speculazioni riguardo al suo futuro, ma nonostante un’ultima stagione deludente, ha ribadito la sua volontĂ di restare in Europa. Stando a quanto riportato da Emarat Al Youm, Taremi ha recentemente rifiutato un’offerta proveniente dall’ Al-Wasl, club degli Emirati Arabi Uniti allenato da Luis Castro. Questo rifiuto dimostra la sua determinazione a continuare a giocare nelle principali competizioni europee. Nonostante ciò, il suo futuro all’Inter è tutt’altro che certo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, futuro in bilico! Prosegue la telenovela, ma c’è una certezza. L’attaccante iraniano ha detto no a loro

In questa notizia si parla di: attaccante - inter - iraniano - taremi

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - di Redazione Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter.

? Su Taremi la squadra seriamente interessata é il Fulham in Premier League. Nei prossimi giorni l’attaccante iraniano é atteso in Italia. - Hatam Shiralizadeh Vai su Facebook

L’Inter attende Taremi! L’attaccante iraniano può raggiungerà il ritiro in quella data, ma… resta in vendita Vai su X

Il triste addio di Taremi: dall'Iran all'Italia solo per fare le valigie, c'è il Besiktas (a zero?); CdS - Dal Fulham al Fenerbahce: quattro club su Taremi. L'Inter fissa il prezzo per l'iraniano; L'attaccante dell'Inter Taremi bloccato in Iran, addio Coppa del Mondo.

Taremi, futuro in bilico. Ma lui ha una certezza: no ad un club degli Emirati Arabi Uniti, vuole restare in Europa - In mezzo a tanti dubbi legati al suo futuro, Mehdi Taremi fa trapelare una certezza: ha ancora voglia di giocarsi le sue carte in Europa, nonostante l'ultima annata da dimenticare all'Inter. msn.com scrive

CdS - Dal Fulham al Fenerbahce: quattro club su Taremi. L'Inter fissa il prezzo per l'iraniano - Prima di un eventuale affondo per un profilio come Openda o Nkunku, appare scontato che l'Inter debba prima risolvere la questione Mehdi Taremi. Lo riporta msn.com