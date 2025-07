L’Italia ha sconfitto l’Olanda nella Nations League di volley femminile e ha infilato la 26ma vittoria consecutiva, eguagliando la storica striscia di successi consecutivi firmata dalla Nazionale di Massimo Barbolini nel biennio 2007-2008. Diciassette anni fa il 60enne emiliano era il CT, ora è il vice allenatore delle Campionesse Olimpiche in supporto al Commissario Tecnico Julio Velasco. Massimo Barbolini ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ È per me una grande soddisfazione aver fatto e far parte di due gruppi che hanno messo assieme queste strisce vincenti. Due Nazionali diverse, ma molto forti e questa nello specifico allenata da Julio Velasco, ha eguagliato il record vincendo una Nations League e soprattutto la prima medaglia d’oro Olimpica della storia del volley italiano”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Massimo Barbolini da record: "C'è l'impronta di Velasco, soddisfazione per due strisce vincenti"