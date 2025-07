Karembeu Juve Paganini fa il nome a sorpresa per il ruolo di DS | Sfumato quel nome potrebbe avere lui per un motivo Il giornalista si sbilancia!

Karembeu Juve, spunta questo nome a sorpresa per chiudere la “querelle” dedicata al nuovo DS bianconero. Le parole di Paganini. Paolo Paganini lancia un’indiscrezione clamorosa che riguarda il ruolo del nuovo DS della Juve. Intervenuto con un tweet sul proprio profilo X, il giornalista ha innalzato le quotazioni di Christian Karembeu in quel ruolo ancora scoperto nell’organigramma bianconero. Ecco le sue parole KAREMBEU JUVE – « Dopo Comolli e Modesto manca un DS per chiudere il cerchio della legione francese alla Juventus e suonare la Marsigliese. Sfumato Bezhani che è rimasto a Tolosa potrebbe avere un chances il mio amico Karembeu lui in Italia c’è giĂ stato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Karembeu Juve, Paganini fa il nome a sorpresa per il ruolo di DS: «Sfumato quel nome, potrebbe avere lui per un motivo». Il giornalista si sbilancia!

