Livorno | Addio Alessandra muore a 57 anni volontaria della Svs

Lutto alla Svs e nel mondo del volontariato cittadino. A seguito di un malore improvviso che l'ha colta nella mattinata di domenica 13 luglio è morta in queste ore all'età di 57 anni la volontaria Alessandra Trivella. La donna, secondo quanto ricostruito, si è sentita male mentre si trovava a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: alessandra - anni - volontaria - livorno

Alessandra Sartori muore a 43 anni stroncata dalla malattia, stava per sposarsi. Il compagno: «Finirò la nostra casa come l'avrebbe voluta lei» - CORREZZOLA (PADOVA) - Concadalbero è in lutto per la morte di Alessandra Sartori, a soli 43 anni, compiuti lo scorso gennaio.

Muore a 4 anni dopo essere caduta dalle scale: fissati i funerali della piccola Alessandra - Si terranno domani, alle ore 16 nella parrocchia di San Nicola di Castelvenere, in provincia di Benevento, i funerali di Alessandra, la bambina di 4 anni morta in un'abitazione di Tufino, nella notte tra il 14 e 15 dicembre dello scorso anno, dopo una caduta da una scala a chiocciola.

Alessandra Amoroso incinta a Verissimo: “Felice di diventare mamma a 39 anni, Valerio un dono” - Prima intervista col pancione per Alessandra Amoroso. E non poteva che essere a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, che l’ha vista crescere come artista e persona: da ragazzina appena uscita da Amici a donna matura e consapevole.

Ex parà, viveva a Rescaldina, in provincia di Milano e per anni ha insegnato batteria alla scuola di musica di Legnano Vai su Facebook

Addio Alessandra, muore a 57 anni volontaria della Svs; Addio Alessandra, volontaria Svs; Muore a 49 anni madre di due ragazzi e volontaria.

Alessandra, da Livorno alla Corsica per una nuova vita: uccisa a ... - Alessandra Frati, 46 anni, di Livorno, lavorava in un ristorante a Bastia in Corsica, era mamma di due figli di 22 e 12 anni. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Livorno, muore a 38 anni davanti agli occhi della figlia dodicenne - Il medico e i volontari sono andati avanti per quasi un’ora, prima che venisse dichiarato il decesso. Da corrierefiorentino.corriere.it