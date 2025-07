Juventus Vlahovic | è giunta l’ora della resa dei conti

Juventus e Vlahovic: il bivio decisivo per sciogliere il nodo contrattuale Dusan Vlahovic e la Juventus sono a un punto di svolta: il contratto del serbo, in scadenza nel 2026, rappresenta una gabbia economica per entrambe le parti. Con un ingaggio che salirà a 12 milioni netti nella stagione 202526, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic: è giunta l’ora della resa dei conti

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic - giunta - resa

Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità tra rinnovo al ribasso e possibile cessione. Cosa filtra sull’attaccante serbo - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità sul serbo: cosa filtra in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi per sostituire il centravanti serbo. La lista aggiornata - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi nel mirino dei bianconeri per sostituire il centravanti serbo.

Nei primi anni 2000 in Serie A c'erano le magnifiche sette sorelle. ? Oggi in Serie A l'aggettivo magnifico non è nemmeno preventivato. Nei primi anni 2000 nella Juventus giocavano Del Piero, Trezeguet, Zidane, Davids e Montero. Oggi nella Juv Vai su Facebook

Vlahovic e Juve, la resa dei conti: le quattro strade per uscire dall’impasse - Dusan Vlahovic non rientra più nei piani della Juventus , e ormai non sembrano esserci margini per un ripensamento. informazione.it scrive

Vlahovic-Juve, la resa dei conti: le 4 ipotesi per uscire dalla gabbia del contratto. E il Milan... - Vlahovic sta rallentando le manovre di mercato della Juve. Riporta informazione.it