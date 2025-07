Terremoto tra Forlì e Cesena | scossa a Bagno di Romagna

Cesena, 13 luglio 2025 – Una scossa di terremoto si è avvertita oggi nel primo pomeriggio nella provincia di Forlì-Cesena, con epicentro a Bagno di Romagna. Alle 15.25, infatti, un sisma con profondità di circa dieci chilometri ha fatto tremare la terra. A rilevare il sisma è l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che sul suo portale ha diffuso la stima provvisoria della scossa: si tratta di una potenza di magnitudo 3. La scossa, fortunatamente, non ha provocato particolari danni a persone e strutture, ma ha comunque generato attimi di tensione e preoccupazione. Tanti cittadini, infatti, hanno condiviso sui social l’episodio, esprimendo la loro paura per la Romagna che torna a tremare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto tra Forlì e Cesena: scossa a Bagno di Romagna

