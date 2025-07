Nuova Coppa FUTTIES 1 su FC 25 | sblocca Laudrup 96 FUTTIES gratis!

Una nuova imperdibile sfida è appena arrivata su EA Sports FC 25: la Coppa FUTTIES 1 è ora disponibile tra gli Obiettivi Live di Ultimate Team, e completandola potrai ottenere Michael Laudrup FUTTIES 96 con doppio ruolo CAMLW, 5 skill e 5 piede debole! Hai solo 6 giorni per completare le sfide e portarti a casa anche ricchi pacchetti non scambiabili. Di seguito trovi tutti i dettagli sull’obiettivo, i requisiti e i premi da riscattare. Ricompensa finale: Laudrup FUTTIES 96. Ruolo: COC o AS (CAM LW). Valutazione: 96. Piedi: 5 5. Velocità: 92. Dribbling: 98. Tiro: 91. Passaggi: 96. Fisico: 87. Difesa: 50. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

