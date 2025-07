Cadillac e Porsche in vetta dopo tre ore a San Paolo Lontane le Ferrari

Cadillac e Porsche dettano il ritmo dopo tre ore della 6h San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship 2025. Alex LynnNorman NatoWill Stevens tengono testa a Earl BamberJenson ButtonSébastien Bourdais, le due V-Series.R Hertz Team JOTA amministrano il piccolo margine nei confronti della Porsche n. 5. Porsche Penske Motorsport ha tentato di fare la differenza nella prima ora della corsa. Julien Andlauer n. 5, dopo aver passato al via la Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 di Will Stevens, ha allungato sulla concorrenza approfittando dell’assenza di varie neutralizzazioni. Cadillac e Peugeot hanno iniziato ad inseguire la 963 ufficiale, mentre è da segnalare la prematura uscita di scena per la BMW n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cadillac e Porsche in vetta dopo tre ore a San Paolo. Lontane le Ferrari

