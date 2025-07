Valmelaina piange Lorella la colorata pasionaria del quartiere

Il quartiere piange Lorella Giribaldi, la “pasionaria” che ha portato avanti tante battaglie per migliorare i servizi e la vivibilità di quella zona. La donna si è spenta all’età di 65 anni. Valmelaina piange Lorella Giribaldi Era una combattente Lorella, sempre al servizio della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

