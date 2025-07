Milano arrestato maranza minorenne aspirante terrorista dell’Isis Si definiva l’incubo dei grattacieli

Sedici anni, iraniano, uno di quelli che si definiscono “maranza”, residente in una piccola cittadina in provincia di Milano, voleva diventare un terrorista dell’Isis e aspirava a fare stragi abbattendo grattacieli. Il ragazzino è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del capoluogo lombardo in quanto ritenuto responsabile di “propaganda ed apologia di terrorismo ed addestramento con finalitĂ di terrorismo, aggravate dall’uso del mezzo telematico”. Sul web si definiva “ l’incubo dei grattacieli”, con un chiaro riferimento all’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 e, secondo le indagini faceva una continua propaganda per l’Is, lo Stato Islamico, meglio conosciuto in Italia come Isis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano, arrestato “maranza” minorenne, aspirante terrorista dell’Isis. Si definiva l’incubo dei grattacieli

Terrorismo, 16enne arrestato a Milano: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli” - Milano - La Polizia, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla procura dei minori di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e sin qui mai evidenziatosi, ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall'uso del mezzo telematico.

