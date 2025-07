Nkunku Inter la richiesta del Chelsea e il paradosso Mondiale | gioca titolare ma è un esubero

. Ecco quanto vogliono i Blues. Il nome di Christopher Nkunku continua a rimanere sulla bocca di molti, con l’Inter che segue da vicino la situazione del francese, ex stella del RB Lipsia attualmente in forza al Chelsea. Come riportato da L’Equipe, Nkunku ha giocato titolare nel Mondiale per Club, ma la sua permanenza al Chelsea sembra ormai in discussione. I Blues hanno infatti speso oltre 200 milioni di euro per acquisire nuovi talenti offensivi, tra cui Jamie Gittens, Joao Pedro, Liam Delap, e la stellina Quenda dallo Sporting (che arriverà solo la prossima stagione). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nkunku Inter, la richiesta del Chelsea e il paradosso Mondiale: gioca titolare, ma è un esubero

