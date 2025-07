Nuove chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso verso Milano

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, dalle 22:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 luglio, saranno in vigore alcune chiusure per consentire ispezioni alla segnaletica verticale. Sulla A9, per chi proviene da Chiasso o Como, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, raffica di multe a Ponte Chiasso: 30 auto sanzionate sui posti destinati ai finanzieri - Trenta multe in una sola mattinata: è il bilancio dell’intervento condotto oggi, lunedì 12 maggio 2025, in via Baragiola, nel quartiere di Ponte Chiasso a Como.

Chiusure notturne sulla A9: attenzione alle modifiche alla viabilità tra Como e Chiasso - Chi viaggia lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso dovrà prestare particolare attenzione nelle prossime notti.

