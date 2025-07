Harry e re Carlo incontro in gran segreto | svolta nella famiglia reale?

Un incontro tenuto in gran segreto potrebbe aver decretato l'ufficiale riavvicinamento tra il principe Harry e la famiglia reale britannica. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, i principali collaboratori di re Carlo III  e del duca di Sussex si sarebbero visti mercoledì 9 luglio in un club privato nel cuore di Londra, a pochi passi da Clarence House. Fonti vicine ai reali hanno definito l'incontro come "il primo passo di un processo di riavvicinamento". A rappresentare il principe Harry era Meredith Maines, sua nuova responsabile delle comunicazioni; mentre per il sovrano c'era il segretario alle comunicazioni Tobyn Andreae. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Harry e re Carlo, "incontro in gran segreto": svolta nella famiglia reale?

In questa notizia si parla di: incontro - carlo - gran - segreto

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto.

"Perché uccidono?", incontro per gli over 65 con il criminologo Carlo Riccardi - "Perché uccidono? Riflessioni criminologiche sugli omicidi violenti" è il titolo del prossimo incontro proposto dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, in calendario lunedì 12 maggio alla biblioteca Passerini Landi.

Gli orrori della guerra. Carlo Lucarelli e Guernica. Incontro con gli studenti - Lo scrittore Carlo Lucarelli in città oggi e domani. L’autore, tra i più noti e amati dal pubblico, sarà l’ospite speciale per una serie di iniziative legate alla pace in un momento in cui il mondo è in fiamme e tutti, soprattutto i più giovani, non riescono più a trovar punti di riferimento.

? BUONGIORNO ? La semplicità é il segreto della vera cucina , piatti che uniscono il passato al presente, tradizionale e territorio che si incontrano a tavola ecco a voi il gran .... ? MENÙ DEL GIORNO ? PRIMI PIATTI ? Cannelloni Vai su Facebook

“Harry ha mandato in gran segreto dei suoi emissari a Londra per fare pace con Re Carlo:…; Harry e Re Carlo, l'incontro segreto a Londra per il riavvicinamento: «Era il momento giusto». Il primo passo; Harry e Re Carlo verso la pace, l'incontro segreto tra i loro collaboratori a Londra. Meghan e la questione si.

Harry e Re Carlo, l'incontro segreto a Londra per il riavvicinamento: «Era il momento giusto». Il primo passo per la pace nella Royal Family - È avvenuto in gran segreto, ma potrebbe essere il primo vero segnale di disgelo tra il principe Harry e la famiglia reale britannica. Da msn.com

Harry e Re Carlo, incontro segreto a Londra: momento giusto per la pace? - Harry e Re Carlo cercano un passo verso la pace dopo anni di tensioni, con la volontà di superare incomprensioni e ricostruire legami familiari profondi. Scrive notizie.it