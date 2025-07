PS6 sarà due volte più potente di PS5 Pro e quasi come una RTX 4090 secondo nuove stime

Dopo il successo di PS5 ed il lancio piuttosto recente di PS5 Pro, Sony è ovviamente già al lavoro su PS6, la sua console next-gen sviluppata in collaborazione con AMD e progettato ancora una volta sotto la guida dell’architetto Mark Cerny. Secondo quanto rivelato da Tom del canale YouTube Moore’s Law is Dead, PlayStation 6 potrebbe offrire prestazioni doppie rispetto a PS5 Pro, al punto da avvicinarsi — e forse superare — le capacità della NVIDIA RTX 4090, la scheda grafica top di gamma di NVIDIA attualmente disponibile sul mercato. Secondo le stime dello YouTuber (riportate da Tweaktown ), basate sulle sue speculazioni e sui vari leak emersi in rete in questi mesi, questa potenza deriverà da un sistema hardware del tutto inedito per il mondo console, con una CPU AMD Zen 5 di fascia alta dotata di cache X3D ed una GPU che si baserà sulla nuova architettura UDNA (evoluzione dell’attuale RDNA usata su PS5). 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS6 sarà due volte più potente di PS5 Pro e quasi come una RTX 4090, secondo nuove stime

L'intervista al fratello di Leone XIV: “Orgoglio e incredulità. Sarà un secondo Papa Francesco” - Il fratello di Papa Leone XIV, John Prevost, intervistato da Ap nella sua casa di New Lenox, in Illinois, è sicuro che il nuovo Pontefice sarà “un secondo Papa Francesco”.

Conclave al via tra scommesse e quotazioni: ecco quando sarà eletto il nuovo Papa e chi sarà l'erede di Francesco secondo i bookmaker - Tra giovedì e venerdì la fumata bianca dal comignolo della Sistina in base alle previsioni. Tra il segretario di Stato Parolin e il filippino Tagle, spunta il nome del maltese Mario Grech

Ghost of Yotei “sarà migliore” di Ghost of Tsushima, secondo l’ex PlayStation Shuhei Yoshida - Il 2025 continua a sorprendere con titoli attesissimi, ma uno dei giochi che sta catturando più attenzione è Ghost of Yotei, seguito spirituale di Ghost of Tsushima.

La sfida energetica dei supercomputer che superano ogni limite; Nintendo Switch 2 sarà dieci volte più potente: a dichiararlo è NVIDIA