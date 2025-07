Autobus Stp preso a sassate e pugni da gruppo di persone | tensione sulla litoranea

BRINDISI - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, sulla litoranea di Brindisi dove un pullman della Stp è stato preso a sassate e pungni da un gruppo di persone. È accaduto all'altezza di Acque Chiare, sul posto si sono recate alcune pattuglie della Polizia locale e in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

