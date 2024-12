Zonawrestling.net - WWE: Bene le vendite per NXT Deadline, praticamente sold out

Questa notte è in programma il PLE NXT Deadline. Lo show si svolgerà in quel di Minneapolis e tra i vari match in programma quello valido per l'NXT Title tra il campione Trick Williams e Ridge Holland. Le vendite dei biglietti per l'evento sono andate più che bene e l'arena è praticamente sold out.

Secondo gli ultimi dati resi noti da WrestleTix, NXT Deadline è sold out. Dei 2.066 biglietti disponibili ne sono stati venduti 1.793 e ne restano a disposizione 273. Negli ultimi due giorni sono stati venduti 162 tagliandi. Insomma il PLE di stanotte avrà una bella atmosfera.