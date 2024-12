Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda

Leggi su Iodonna.it

In vista del prossimo Giubileo sono state fatte arrivare nella capitale sei opere straordinarie, esposte fino al 30 marzo nella mostra Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona ai Musei Capitolini di Roma: Circoncisione di Gesù Bambino di Olivuccio di Ciccarello, la Pala dell’Alabarda di Lorenzo Lotto, la Crocifissione e la Pala Gozzi di Tiziano, Immacolata concezione di Guercino, Madonna col Bambino di Carlo Crivelli. A Roma la “Crocifissione Bianca” di Chagall per il Giubileo di speranza X Leggi anche › La mostra su Guercino a Roma e gli altri eventi da non perdere Un invito a riflettere sulla società italiana attraverso la fotografia viene dal Photolux Festival 2024 di Lucca, che ha come filo conduttore Il Bel Paese?, domanda cui provano a rispondere 19 mostre fotografiche, insieme a talk, conferenze e presentazioni di libri.