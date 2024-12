Puntomagazine.it - Ultima Generazione: in azione a Milano e a Sondrio

Leggi su Puntomagazine.it

Inalla Fiera dell’Artigianato ae al Teatro Sociale di, 6 dicembre 2024 – Due azioni questa sera, unae una aalla Fiera dell’Artigianato. Verso le 19.30 al Teatro Sociale di, Paola, poco prima che iniziasse lo spettacolo di Pietro Morello – Questo non è un concerto – è salita sul palco per chiedere al pubblico un minuto di raccoglimento e di riflessione per l’alluvione di Valencia e per i tanti eventi simili avvenuti in Italia:Mi prendo solo due minuti per dire due cose che per me sono davvero importanti; sento che è necessario perché c’è un’urgenza e dobbiamo uscire dall’indifferenza. Ho scelto di farlo in questo posto perché se siete qui per vedere Pietro penso che siate persone sensibili e capirete. Vi chiedo di portare la vostra attenzione a quello che è successo negli ultimi mesi: a Valencia dove sono morte centinaia di persone, ma anche in Italia con la Sicilia che è da un anno in siccità, con le alluvioni in Emilia Romagna, a Campi Bisenzio, nelle Marche.