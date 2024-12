Unlimitednews.it - Turisti a Ferrara ancora in calo.

– I dati non lasciano spazio all’interpretazione: il turismo aè in. Secondo le statistiche più recenti fornite dall’Ufficio Turismo del Comune, nei primi dieci mesi del 2024 le presenzeche sono diminuite del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un segnale che preoccupa non solo gli operatori del settore, ma anche l’amministrazione, che da anni punta sul patrimonio storico e culturale della città come motore economico.I Numeri del DeclinoL’analisi mostra una riduzione sia nel turismo interno che in quello internazionale. Le strutture ricettive della città hanno registrato unsignificativo di prenotazioni: gli hotel e i bed & breakfast riportano una diminuzione media del 12%, mentre agriturismi e case vacanza nelle aree circostanti segnano unpiù marcato, pari al 20%.