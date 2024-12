Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi su Digital-news.it

A 3 giorni dall'ottavo di finale di Coppa Italia, Napoli e Lazio tornano subito ad affrontarsi in campo, questa volta al Diego Armando Maradona. Una vittoria garantirebbe un leggero vantaggio sul gruppone di testa: chi otterrà i 3 punti? Questo weekend si accendono i riflettori dellaA Enilive con un match imperdibile e ricco di emozioni.A Show è il programma settimanale che porta gli appassionati nel cuore del campionato italiano, con analisi, approfondimenti e ospiti di prestigio. Grazie al format innovativo, che integra immersività e interattività, gli spettatori potranno vivere un’esperienza unica, partecipando attivamente al racconto delle partite grazie alla FanZone.Ideato da, Step on Football si accenderà a partire da lunedì 9 dicembre alle 23:00, sui canali YouTube, TikTok, Facebook die anche in app, per dare spazio ad analisi, pronostici e aneddoti delladiA Enilive appena conclusa con uno stile diretto e irriverente ma anche analitico e competente grazie alla grande esperienza di Marco Parolo e Valon Behrami che hanno vissuto in prima persona le emozioni e le azioni del massimo campionato italiano, prima in campo e oggi in telecronaca per