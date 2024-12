Thesocialpost.it - Salvini a sorpresa durante la diretta: “Si alla prostituzione legalizzata”

Leggi su Thesocialpost.it

In unasu TikTok, Matteo, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, ha espresso la sua posizione su alcuni temi di attualità sollevati dagli utenti. Tra i vari argomenti trattati,ha dichiarato di essere favorevolelegalizzazione della, a condizione che vengano adottati adeguati controlli sanitari e che gli operatori del settore paghino le tasse.Leggi anche: “La guerra è uno spettacolo di merda”, protestela primaScala di Milano: “Letame dappertutto”Test anti-droga per i parlamentariIl ministro ha anche affrontato il tema dei test anti-droga per i parlamentari, ribadendo l’importanza che coloro che sono chiamati a fare leggi per il paese siano “lucidi” nelle loro decisioni. Questo tipo di misura, secondo, è necessario per garantire che chi rappresenta gli italiani agisca in modo responsabile e consapevole.