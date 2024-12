Quotidiano.net - Romania: annullato il primo turno delle elezioni presidenziali per influenza russa

, tutto da rifare. La Corte Costituzionale hail risultato del, che si è tenuto lo scorso 1° dicembre e dove si era imposto, a sorpresa, il candidato filorusso e anti-Ue, Calin Georgescu. La decisione è resa ancora più clamorosa dal fatto che, per l’Alta Corte, il risultatourne è stato viziato dall’. La decisione è arrivata a sorpresa, perché, proprio nei giorni scorsi, i magistrati avevano bocciato obiezioni e ricorsi. A fare cambiare loro idea è stata la desecretazione di alcuni documenti che inchiodano Georgescu, il quale avrebbe incassato circa un milione di euro per la sua campagna elettorale. Donazioni non registrate, incassate illegalmente e soprattutto anonime. Non solo. La sua campagna sui social, soprattutto su TikTok, è stata particolarmente aggressiva, con l’ingaggio di influencer e oltre 25mila account a suo favore che sarebbero stati in realtà falsi e gestiti in remoto.