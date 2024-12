Roma tenta di forzare la finestra ed entrare in casa | 25enne fermato dalla Polizia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 dicembre 2024- Attenzione massima da parte degli uomini delladi Stato nella zona del Quarticciolo, poco dopo il massiccio intervento operato nella zona tramite il servizio ad Alto Impatto interforze. Nel pomeriggio di ieri, sono scattati ulteriori arresti. Un’attività, quella dei poliziotti del V Distretto Prenestino, che ha restituito 43 arresti negli ultimi due mesi, di cui 11 per spaccio solo nelle scorse due settimane.A finire per primo in manette è stato un venticinquenne di origini marocchine, intercettato dagli agenti a seguito di una segnalazione all’ 1 1 2 di unto furto in atto presso un’abitazione di via Giorgio Bonelli.Ad allertare il numero unico di emergenza erano stati i proprietari diche, sentendo dei rumori all’esterno, si erano immediatamente collegati con il loro sistema di videosorveglianza ed avevano scorto, tramite le immagini, un uomo che, dopo aver cercato di aprire la porta di una casetta di legno presente nel giardino, aveva cercato dile finestre di una camera e del salone.