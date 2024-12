Lapresse.it - Roma, comitati ‘No Giubileo’ al Campidoglio: “Città vetrina è una sciagura”

Sono circa un migliaio i manifestanti che hanno affollato piazza del, a, per protestare contro la gestione del Giubileo da parte dell’amministrazione Gualtieri. Un piccolo corteo, partito dalla vicina piazza della Consolazione, ha quindi marciato in direzione del municipio della capitale, piazzandosi all’esterno dell’edificio dopo aver salito la scalinata. Moltissime le sigle cittadine che hanno partecipato alla mobilitazione, raccogliendo le diverse istanze che affliggonoe il suo hinterland. Si va dai movimenti contrari a inceneritore e biodigestore, fino aidi quartiere. Presenti anche gli studenti e, soprattutto, il ‘Movimento diritto all’abitare’, che porta in piazza la questione abitativa in: “No Giubileo perché questo modello ditutto votato ai grandi eventi e alle grandi opere si sta rivelando una vera” afferma Margherita Grazioli, rappresentante degli attivisti per le case.