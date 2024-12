Roma, alla Nuvola eventi al completo e stand degli editori gremiti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 dicembre 2024 – Tutto esaurito per la presentazione di Esercizio di obbedienza della scrittrice canadese Sarah Bernstein, in dialogo con Licia Troisi e Alice Cancellario e per l’Incontro con il Procuratore della Repubblica di Napoli, con Nicola Gratteri e la moderazione di Paolo Borrometi. Pieno anche l’incontro tra la sociolinguista Vera Gheno e la giornalista Francesca Mannocchi su Le parole della guerra, moderato da Sabina Minardi.La Fiera della Piccola e Mediaa entra nel vivo. Gli ospiti, nazionali e internazionali, hanno arricchito il programma con interventi di grande rilievo, mentre gliale le file agli ingressi testimoniano il successo crescente di questa edizione. La Fiera rappresenta un’occasione privilegiata per scoprire nuove proposte, idee innovative e voci emergenti nel panoramaale, offrendo uno spazio di confronto unico per lettori e addetti ai lavori.