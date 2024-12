Biccy.it - Piano per nascondere un segreto: gieffine credono di non essere ascoltate

Ormai nella casa del Grande Fratello non c’è più solo ildi Lorenzo Spolverato (che coinvolgerebbe anche un ragazzo), visto che al centro di due misteri c’è anche MariaVittoria Minghetti. Nei giorni scorsi Tommaso Franchi ha fatto intendere ai suoi amici che è successo qualcosa con MariaVittoria sotto le coperte e lei è andata su tutte le furie quando ha capito che la cosa sarebbe potuta uscire fuori. Come se non bastasse dentro e fuori la casa si rumoreggia di un bacio della ragazza con Alfonso D’Apice nel tugurio, ma su questo non ci sono conferme. In soccorso della Mighetti è arrivata l’amica Jessica Morlacchi con una sorta diche doveva rimanere, ma che è stato smascherato dalle telecamere.Ilperildi Mariavittoria Minghetti.Ieri sera Jessica Morlacchi ha chiesto a MariaVittoria e Amanda Lecciso di seguirla in piscina.