Thesocialpost.it - Papa Francesco con un ematoma sul mento: incidente domestico

è apparso oggi in Vaticano con un evidentesotto il, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti durante il concistoro odierno a San Pietro. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, il Pontefice avrebbe riportato la contusione in seguito a un, avvenuto nella sua residenza a Casa Santa Marta.Leggi anche: Poliziotti italiani in Albania, tra saune e serate nei locali: “Ci pagano per fare i turisti”L’e lo stato di salute del PonteficeLe dinamiche dell’accaduto, come riferito, sono semplici ma dolorose: ilha urtato ilcontro un comodino, riportando un livido evidente. Nonostante ciò,ha regolarmente partecipato alle attività programmate della giornata, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e forza di volontà, nonostante l’età e i frequenti acciacchi fisici che negli ultimi anni lo hanno costretto a limitare alcune attività, come i viaggi internazionali.