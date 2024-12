Paolo Gentiloni co-presidente della task force dell’Onu sulla crisi del debito

Leggi su Ildenaro.it

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nomina un gruppo di esperti di spicco con l’obiettivo di promuovere soluzioni politiche praticabili e stimolare il sostegno politico e pubblico necessario per risolvere ladel. A guidare laè Mahmoud Mohieldin, inviato specialeper il finanziamento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il co-, ex commissario europeo per l’Economia. Del gruppo fanno parte anche Trevor Manuel, ex ministro delle Finanze del Sudafrica e Yan Wang, ricercatrice accademica senior presso il Boston University Global Development Policy Centre. “Il mondo in via di sviluppo sta attualmente affrontando unadelsenza precedenti, con decine di Paesi che lottano sotto il peso delche minaccia la stabilità economica, il progresso sociale e lo sviluppo sostenibile.